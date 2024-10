Reichenecks denkmalgeschützte Dorfkirche ist in Mitleidenschaft gezogen. Feuchtigkeit ist in den Altarbereich und die Sakristei eingedrungen und hat bodennahe Holzbalken zersetzt. Statisch ist das Gotteshäusle zwar nicht gefährdet, teilrestauriert muss es aber dennoch werden. Deshalb bleibt die Tür des von Star-Architekt Martin Elsässer entworfenen Sakralbaus bis auf Weiteres geschlossen.

Ausnahmezustand: Der Altarbereich in Reichenecks Dorfkirche ist derzeit eine Baustelle. Foto: Frank Pieth Ausnahmezustand: Der Altarbereich in Reichenecks Dorfkirche ist derzeit eine Baustelle. Foto: Frank Pieth

