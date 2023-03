B27 im Kreis Reutlingen wird Mitte des Jahres saniert

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. 2023 werden in Baden-Württemberg rund 250 neue Erhaltungsmaßnahmen im Bundes- und Landesstraßennetz begonnen – in erster Linie an Fahrbahnen, Brücken, Stützwänden, Radwegen sowie Böschungen. Insgesamt investiert das Land mehr als 400 Millionen Euro für laufende sowie neue Erhaltungsmaßnahmen.

Verkehrsminister Winfried Hermann erklärte anlässlich der Vorstellung des Sanierungsprogramms 2023 für den Straßenbau in Baden-Württemberg: »Wir sanieren mit großem Aufwand zahlreiche Straßen und Brücken. Die Mittel des Bundes werden wir auch in diesem Jahr wieder zielgerichtet und effektiv einsetzen. Unser Ziel: eine intakte und zukunftsfähige Straßeninfrastruktur in Baden-Württemberg. Nach wie vor gilt: Erhaltung vor Umbau, Ausbau und Neubau.«

Im Zuge der B 27 wird im Landkreis Reutlingen zwischen der Zuführung der B 464 und der Kreisgrenze Reutlingen/Esslingen auf einer Länge von rund 5,4 Kilometern die Fahrbahndecke in Fahrtrichtung Stuttgart erneuert. Die Arbeiten sind im Wesentlichen in den Sommerferien von Ende Juli 2023 bis ca. Mitte September 2023 vorgesehen. Die Kosten für die Erhaltungsmaßnahme belaufen sich voraussichtlich auf rund 3,2 Millionen Euro. (pm)