Ausbau der Fernwärmeversorgung: Vollsperrung der Reutlinger Heppstraße

REUTLINGEN. Der weitere Ausbau der klimaschonenden Fernwärmeversorgung in Reutlingen bedingt in den kommenden Monaten umfangreiche Leitungsbaumaßnahmen. Die seit Mitte März stattfindenden Arbeiten in der Heppstraße verlaufen wie geplant. Der Verkehr kann, unter halbseitiger Sperrung, mittels einer Ampelanlage an der Baustelle vorbeigeführt werden.

Für die Einbindung der neu verlegten Fernwärmetrasse in die bestehende Hauptleitung wird nun jedoch die Einrichtung einer Vollsperrung erforderlich, da die Einbindung aus technischen Gründen in der Straßenmitte erfolgen muss. Ab Montag, 21. August, muss die Heppstraße zwischen den Gebäuden 12 und 16/2 voll gesperrt werden. Die Sperrung wird voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 1. September, dauern. Die Zufahrt zur Justinus-Kerner-Straße bleibt weiterhin möglich. Örtliche Umleitungen werden ausgewiesen. (pm)