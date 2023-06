Arbeitslosenquote in Reutlingen und Region sinkt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Insgesamt 10 029 Menschen waren im Mai im Bezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen arbeitslos gemeldet. Das sind 110 Personen weniger als im April. Damit sinkt die Arbeitslosenquote, erstmals in diesem Kalenderjahr in der Region, um 0,1 Prozent auf jetzt 3,4 Prozent.

Auch baden-württembergweit sank die Arbeitslosenquote im Mai um 0,1 Prozent, sie liegt jetzt bei 3,7 Prozent. Damit zeigt sich der regionale Arbeitsmarkt auch im fünften Monat des Jahres stabil. »Die Zahl der Arbeitslosen ist im Mai vor allem saisonal bedingt zurückgegangen. Allerdings ist eine eingeschränkte Dynamik am Arbeitsmarkt zu beobachten und der Aufschwung vergleichsweise gedämpft«, berichtet Oliver Kerl, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Reutlingen.

Trotz der Aufnahme weiterer ukrainischer Geflüchteter sind die Zahlen auch in der Grundsicherung (SGB II) im Mai leicht rückläufig.

Azubis gesucht

In den Endspurt geht es so langsam auf dem Ausbildungsmarkt, beginnt doch im Herbst bereits das neue Ausbildungsjahr. Höchste Zeit also, um sich schnell noch für eine Ausbildungsstelle zu bewerben oder sich über mögliche Ausbildungsberufe zu informieren.

Aktuell sind im Bezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen durchschnittlich 2,2 Ausbildungsstellen je Bewerber gemeldet, mehr als doppelt so viele Ausbildungsstellen wie Bewerberinnen oder Bewerber also – und damit haben diese die viel zitierte »Qual der Wahl«.

1 107 Arbeitsstellen wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Reutlingen im Mai 2023 neu gemeldet. Das sind 193 Stellenangebote (14,8 Prozent) weniger als im April. Der Bestand geht damit zurück auf 5 593 Stellenangebote, insgesamt 284 weniger als noch im Vormonat. Trotzdem bedeuten die 5 593 gemeldeten Stellenangebote den Höchststand der letzten sechs Mai-Werte.

Im Landkreis Reutlingen waren im Mai 6 122 Menschen (+15,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr) von Arbeitslosigkeit betroffen, davon waren 2 384 (+9,3 Prozent gegenüber Vorjahr) bei der Agentur für Arbeit und 3 738 (+20,2 Prozent gegenüber Vorjahr) beim Jobcenter Landkreis Reutlingen gemeldet. (eg)