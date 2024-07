Am Wochenende startet wieder das Entenrennen in Altenburg

Welche Ente kommt als erste ins Ziel? Mehr als 1000 der possierlichen Tiere sind am 7. Juli in Altenburg am Start.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-ALTENBURG. »Es ist jedes Mal ein großes Spektakel«, freut sich Altenburgs Bezirksbürgermeister Frank Hofacker auf das Entenrennen am 7. Juli. Um 14 Uhr werden sich mehr als 1000 Enten auf den Weg neckarabwärts machen: Start ist an der Neckarbrücke, wo die Tiere in einer Gitterbox von einem Autokran nach oben gezogen und dann zu Wasser gelassen werden. Etwa 300 Meter weiter werden Mitglieder der Feuerwehr sie dann aus dem Wasser fischen - die Besitzer der schnellsten Tiere dürfen sich über Preise freuen. Seit rund zwei Wochen läuft der Vorverkauf der Enten bereits, erzählt Thomas Bader, Vorsitzender des Altenburger Gewerbevereins, der das Ganze organisiert, aber auch am Renntag selber wird noch Gelegenheit sein, eines der quietschgelben Wassertiere zu erstehen. Der Erlös wird gespendet.

Fassanstich zum Start

Bereits am Vortag, Samstag, 6. Juli, beginnt das Festwochenende auf der Wiese neben dem Wasserkraftwerk: Um 17.30 Uhr eröffnet Bezirksbürgermeister Hofacker mit dem Fassanstich das Fest, ab 19.30 Uhr beginnt das Musikprogramm mit DJ und Tanz, um 20 Uhr tritt die Tanzgruppe auf der Showbühne auf. Auch Fußballfreunde kommen auf ihre Kosten, das Viertelfinale der Europameisterschaft wird live übertragen. Am Sonntag beginnt der Festtag mit einem Zeltgottesdienst um 10.30 Uhr. Danach können die Besucher gemütlich im Festzelt verweilen, zu Mittag essen und später Kaffee und Kuchen verspeisen, für die Kinder ist eine Hüpfburg aufgebaut, und der Höhepunkt des Festes ist dann um 14 Uhr das Entenrennen.

Alle zwei Jahre geht es über die Bühne, immer im Wechsel mit dem Dorffest und es erfreut sich großer Beliebtheit, berichtet Hofacker, lockt es doch meist mehr als 500 Besucher an. (GEA)