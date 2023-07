Alteburgstraße in Reutlingen bis September teilweise dicht

Die Zufahrt in die Alteburgstraße von der Konrad-Adenauer-Straße ist wegen der Sanierung des Fahrbahnbelags bis auf Weiteres gesperrt.

REUTLINGEN. Mit dem Beginn der Sommerferien haben heute in der Reutlinger Alteburgstraße die Bauarbeiten an der Fahrbahndecke begonnen. Auf einer Länge von rund 300 Metern wird der Straßenbelag erneuert. Die Sanierung von knapp 3.640 Quadratmeter Asphalt kostet rund 500.000 Euro. Diese Bauarbeiten dauern nach Angaben der Stadt voraussichtlich noch bis Freitag, 8. September.

Bernd Eger, Leiter des Amtes für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt der Stadt Reutlingen, erklärt: »Die Alteburgstraße hatte substanzielle Schäden, was für den ÖPNV eine Gefahr dargestellt hat.« Im Bewertungssystem des Tiefbauamtes für den Zustand der Fahrbahndecken im Kreis hat die Alteburgstraße derzeit ein »Befriedigend«. Ohne die Baumaßnahmen wäre sie auf die Note »Ungenügend« gerutscht, so Eger.

Jeweils nur eine Fahrtrichtung gesperrt

Damit die Fahrbahndecke beidseitig abgetragen und danach neu asphaltiert werden kann, sei es notwendig, die Alteburgstraße sowohl stadteinwärts wie auch stadtauswärts abschnittweise zu sperren. Hierfür ist die Sanierung in zwei Bauabschnitte eingeteilt.

Den Anfang macht das Straßenstück stadtauswärts ab der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße (B 464) / Alteburgstraße hinauf bis auf Höhe der Tiefgarageneinfahrt »Pomologie«. Autofahrer kommen im Kreuzungsbereich nicht weiter und werden über die B 464 in Richtung Westen, dann über die Gustav-Schwab-Straße südlich in Richtung Penny-Markt bis zur OMV-Tankstelle umgeleitet. Besonders zu den Stoßzeiten sollte auch in der verkehrsärmeren Ferienzeit mit Verzögerungen auf der Umleitungsstrecke gerechnet werden.

Mit schwerem Gerät wird auf der Alteburgstraße der alte Asphalt weggebrochen. Foto: Max Schniepp Mit schwerem Gerät wird auf der Alteburgstraße der alte Asphalt weggebrochen. Foto: Max Schniepp

Nach der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts soll die Alteburgstraße stadteinwärts von der Tiefgarage »Pomologie« bis zur Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße (B464) gesperrt werden. Denn auch in dieser Richtung wird im Anschluss die Fahrbahndecke erneuert. Autofahrer werden dann über die Gustav-Schwab-Straße und anschließend über die Konrad-Adenauer-Straße ins Stadtzentrum umgeleitet.

Zu welchem Zeitpunkt die Alteburgstraße stadteinwärts gesperrt sein wird, könne das Tiefbauamt noch nicht mit 100-prozentiger Gewissheit sagen, denn beim Aufbringen des neuen Straßenbelags müsse auf die Witterungsverhältnisse geachtet und Regen vermieden werden, erklärt Eger. Jedoch sei mit einer Sperrung stadteinwärts noch im August zu rechnen. (GEA)