Alle Kandidaten ziehen in Altenburger Ortschaftsrat ein

REUTLINGEN-ALTENBURG. Drei Frauen und acht Männer werden in den nächsten fünf Jahren Kommunalpolitik für ihre Heimatgemeinde Altenburg machen - alle sind quasi als Wahlsieger vom Platz gegangen, denn es gibt genau so viele Plätze wie es Kandidaten gab. Zwar fehlte deshalb eine wirkliche Aus-Wahl, bedauerte Bezirksbürgermeister Frank Hofacker im Vorfeld. Anderseits wertete er dies auch so, dass derzeit alles harmonisch läuft in der Reutlinger Nordraumgemeinde.

Apropos Frank Hofacker: Der erhielt in dieser Wahl wieder einmal die meisten Stimmen, wie bereits vor fünf und vor zehn Jahren, auf Platz zwei landete Thomas Bader. Neu im Gremium ist Franziska Grotzke, die für den scheidenden Martin Uber am Ratstisch Platz nimmt.

Gewählt wurden: Frank Hofacker (719), Thomas Bader (663), Hans-Peter Riehle (618), Franziska Grotzke (609), Tim Schultze (605), Erich Diebold (582), Tanja Münch (570), Dieter Metzger (562), Stefanie Bartos-Scott (557), Jürgen Wurster (549), Hans-Walter Backes (531). (awe)