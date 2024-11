Wer ist der Mann, der das heutige Cineplex Planie zum Erfolg geführt hat? Rolf Creutz erinnert sich: an Nazi-Wochenschauen, Lieblingsfilme, an Begegnungen mit Hans Albers, Fellini, Kinski - aber auch an viel Bürokratie.

Rolf Creutz erinnert sich kurz vor seinem 90. Geburtstag an 70 Jahre Kinogeschichte und Kinogeschäft, in Reutlingen und weit darüber hinaus. Foto: Meyer Rolf Creutz erinnert sich kurz vor seinem 90. Geburtstag an 70 Jahre Kinogeschichte und Kinogeschäft, in Reutlingen und weit darüber hinaus. Foto: Meyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.