1.300 Kinderwünsche warten in der Reutlinger Citykirche darauf, erfüllt zu werden

REUTLINGEN. Die Adventszeit wirft ihr Licht voraus und so bereiten sich auch viele Reutlinger Familien bereits wieder auf das schönste christliche Fest des Jahres vor. Leider können viele Familien sich nicht unbeschwert auf das Fest freuen. Sie haben nicht oder kaum die Möglichkeit, ihren Kindern an Heiligabend ein Funkeln in die Augen zu zaubern. Deshalb wurden dieses Jahr in Reutlingen wieder über 1.700 Kinder angeschrieben und eingeladen, ihre Wünsche einzureichen. Ungefähr 1.300 Sterne hängen nun in der Citykirche bereit und warten auf Menschen, die die Sterne pflücken, um einen oder mehrere dieser Wünsche zu erfüllen.

Dabei gehe es keineswegs nur um Konsum, wie das Team der Citykirche betont. Eine Beobachtung, die das Team dieses Jahr gemacht hat, ist, wie häufig Winterklamotten gewünscht wurden. Circa 60 Prozent der Wünsche decken das ab, was vielen selbstverständlich erscheint: Winterschuhe, Winterjacken, Fußsäcke für Kinderwägen. Häufig sind es die alltäglichen Dinge, die fehlen. Das Team der Citykirche bestückt täglich den Wunschbaum neu und berät Besucher. (eg)