Überraschung für Radelnde im Landkreis Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Um ein Zeichen für Verkehrssicherheit zu setzen und Radfahrende für die Bedeutung der eigenen Sichtbarkeit zu sensibilisieren, nimmt der Landkreis Reutlingen an der Nikolausaktion der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK) teil. Die AGFK ist ein Netzwerk von mehr als 100 Städten, Landkreisen und Gemeinden. Noch bis zum 8. Dezember verteilen Mitarbeitende des Landkreises und der Kommunen eine kleine Überraschung an Radelnde und bieten sich zum Gespräch an.

An folgenden Tagen können sich die Radelnden ab circa 16 Uhr ihre Über-raschung abholen: heute, 5. Dezember, in Pfullingen, alte Bahntrasse (Bollstraße/ Kreuzung Schulstraße); am Mittwoch, 6. Dezember, in Metzingen, Innere Heerstraße/Unterführung; am Donnerstag, 7. Dezember, in Reutlingen, Haltestelle Südbahnhof Wafiosstraße; sowie in Engstingen, Kleinengstinger Straße (Gegenüber von Rewe).

Richtige Bekleidung

»Die Nikolausaktion findet bei uns im Landkreis in diesem Jahr zum ersten Mal statt. An drei Tagen im Aktionszeitraum wollen wir uns bei den radelnden Pendlerinnen und Pendlern für ihr Engagement bedanken. Ferner wollen wir gemeinsam mit den teilnehmenden Kommunen auf die Bedeutung des Fahrradlichtes und der richtigen Bekleidung hinweisen«, so Landrat Dr. Ulrich Fiedler.

Auch die Inhaber der unterstützenden Fahrradgeschäfte Martin Fischer (Fahrrad Fischer Trochtelfingen), Uwe Haid (Radwerk Metzingen) und Markus Winter (Fahrrad Sauer Reutlingen) sind sich einig, dass helle Kleidung und die richtige Beleuchtung Leben retten. Die Sichtbarkeit bei Dunkelheit von 25 Metern bei dunkler Kleidung erhöht sich dadurch auf bis zu 140 Meter. (a)