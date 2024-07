Über 45.000 Fans bei Auftritt von US-Mega-Star Pink in Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Am Cannstatter Wasen geben sich die Weltstars die Klinke in die Hand. Die Fußball-Nationalmannschaft, Altrocker Peter Maffay, die Rock-Legenden AC/DC und am Freitag nun der US-Mega-Star Pink. Auch zum Konzert der amerikanischen Sängerin strömten die Massen. Die MHP-Arena war mit rund 45.000 verkauften Karten quasi ausverkauft.

Seit einem Jahr tourt die 44-Jährige mit ihrem »Summer Carnival« durch die Welt, am Ende werden es knapp hundert Auftritte sein. Die bombastische Show – wie es sich für US-Entertainer gehört – auch mit bunter Tanzgruppe und akrobatischen Einlagen in luftiger Höhe, wird im Sauna-Kessel Stuttgart mit Blitz und Donner – und erfrischendem Regen begleitet. Sie verteilt in der über zweistündigen Show großzügig die Hits der letzten 25 Jahre – an Glitzer und grellen Farben wird weder bei den Kostümen, bei der Bühnenkulisse noch bei den Lichteffekten gespart.

Alecia Moore, so ihr bürgerlicher Name, geht auf Tuchfühlung mit den Fans. Auf dem Laufsteg nimmt sie Stofftiere entgegen, gibt Autogramme und kommentiert ihr hingereichte Accessoires. Eine der vielen Höhepunkt der Show der Superlative ist ihre Verneigung vor der 4 Non Blondes-Frontfrau Linda Perry. Deren Superhit »What’s Up« lässt sie minutenlang von den Fans mitsingen. Eine ausführliche Konzertkritik folgt im Kulturteil. (GEA)