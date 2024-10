Zahl der Berufspendler im Südwesten steigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

FELLBACH. Die Zahl der Berufspendler im Südwesten hat 2023 etwas zugenommen. 3,86 Millionen Menschen pendelten im vergangenen Jahr über die Grenzen ihres Wohnortes hinweg zur Arbeit, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte. Es waren somit 15.000 oder 0,4 Prozent mehr als im Vorjahr. 2,3 Millionen Menschen arbeiteten demgegenüber in derselben Gemeinde, in der sie auch wohnten. Drei der 20 deutschen Pendlerhochburgen lagen in Baden-Württemberg, und zwar die Stadtkreise Stuttgart mit 318.000 Einpendelnde, Mannheim (140.300) und Karlsruhe (131.400). (dpa)