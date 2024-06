Stromausfälle kommen in Deutschland im Schnitt nur alle zwei bis drei Jahre vor. Für die Wirtschaft ist es immer herausfordernder, wenn ein solcher Fall eintritt. Die Energie Baden-Württemberg (EnBW) strebt deshalb ein System von »Selbstheilenden Netzen« an. Sekundenschnell sollen dank digitalisierter Systeme künftig Störungen überbrückt werden.

Die Beanspruchung der Netze wird immer komplexer. Foto: Henning Kaiser/DPA Die Beanspruchung der Netze wird immer komplexer. Foto: Henning Kaiser/DPA

