Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält das Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der Hand, während die Mitglieder des Sachverständigenrats (von links) Martin Werding, Achim Truger, Monika Schnitzer (Vorsitzende), Ulrike Malmendier und Veronika Grimm neben ihm stehen. FOTO: KAPPELER/DPA Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält das Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der Hand, während die Mitglieder des Sachverständigenrats (von links) Martin Werding, Achim Truger, Monika Schnitzer (Vorsitzende), Ulrike Malmendier und Veronika Grimm neben ihm stehen. FOTO: KAPPELER/DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.