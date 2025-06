Volksbank Ermstal-Alb schließt fünf ihrer 19 Filialen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Die Volksbank Ermstal-Alb eG, Metzingen, schließt zum 31. Dezember 2025 fünf ihrer derzeit 19 Geschäftsstellen. Betroffen sind die Filialen in den Sonnenbühler Ortsteilen Erpfingen und Willmandingen sowie die in Erkenbrechtsweiler, Hohenstein-Oberstetten und St. Johann-Upfingen. Dies gaben Vorstandsvorsitzender Martin Schnitzler, 54, Vorstandsmitglied Michael Stadelmaier, 49, und Generalbevollmächtigter Daniel Schweizer, 50, beim Jahrespressegespräch der Genossenschaftsbank in Metzingen bekannt. Für das Geschäftsjahr 2024 berichteten sie über einen Bilanzgewinn von 2,028 (Vorjahr: 2,246) Millionen Euro.

In den genannten Geschäftsstellen, die bislang nur an einzelnen Tagen geöffnet seien, seien die Kundenfrequenzen am niedrigsten, hieß es zur Begründung der Schließungen. Zudem gehe ein betroffener Beschäftigter in Ruhestand. Auf Nachfrage hieß es, die fünf Filialen seien alle im Eigentum der Bank. Das Geldhaus hatte bereits zum 30. Juni 2023, also vor zwei Jahren, sechs ihrer damals noch 26 Geschäftsstellen für immer geschlossen.

Berichteten über die Lage bei der Volksbank Ermstal-Alb eG (von links): Vorstandsmitglied Michael Stadelmaier, Vorstandsvorsitzender Martin Schnitzler und Generalbevollmächtigter Daniel Schweizer. Foto: Meyer

Die Volksbank Ermstal-Alb ist mit einer Bilanzsumme von 1,784 Milliarden Euro zum 31. Dezember 2024 – 1,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor – die größte der vier Banken in der Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft (eG) mit Sitz im Landkreis Reutlingen. Sie hat 229 (Vorjahr: 232) Beschäftigte, davon 28 (Vorjahr: 28) Auszubildende.

Zuwachs im Kreditgeschäft

Das Geschäftsgebiet umfasst die Städte Metzingen, Bad Urach und Trochtelfingen sowie die Gemeinden Dettingen, Erkenbrechtsweiler, Grabenstetten, Hohenstein, Hülben, Lichtenstein, Riederich, St. Johann, Reutlingen-Mittelstadt und Sonnenbühl. Ende 2024 hatte das Geldhaus 60.692 (Vorjahr: 61.300) Kunden. 32.732 (Vorjahr: 33.470) dieser Kunden sind als Mitglieder die Mit-Eigentümer der Bank. Sie haben mindestens einen Geschäftsanteil zu 100 Euro gezeichnet.

Bei der Vertreterversammlung am kommenden Montag (30. Juni 2025) in der Schillerhalle in Dettingen mit einem Vertreter für je 150 Mitglieder soll über die Verwendung des Gewinns aus dem vergangenen Jahr entschieden werden. Schnitzler zufolge soll dabei vorgeschlagen werden, wie im Vorjahr eine Dividende von 3 Prozent je Geschäftsguthaben auszuschütten. Die Dividendensumme würde sich somit auf 614.592 (Vorjahr: 639.533) Euro belaufen. Das Gros des Gewinns solle die Rücklagen stärken.

Die drei Bankoberen zeigten sich mit dem Verlauf und dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2024 zufrieden. Die bilanziellen Kundeneinlagen sind Schnitzler zufolge um 1 Prozent oder 14,3 Millionen Euro auf 1,410 Milliarden Euro zurückgegangen. Kunden hätten vermehrt nicht bilanzwirksame Anlageprodukte (etwa Aktien, Fonds und Zertifikate) genutzt. Die Kundenkredite seien indes um 5 Prozent oder 50 Millionen Euro auf 1,047 Milliarden Euro gestiegen.

Vorsichtige Geschäftspolitik

Dieses Wachstum sei vor allem durch Baufinanzierungen von Privatleuten erreicht worden. 41 Millionen Euro an Krediten seien über Vermittlung der zur Bausparkasse Schwäbisch Hall gehörenden Plattform Baufinext gewährt worden. »Damit haben wir ein anderes Klientel in unserem Geschäftsgebiet erschlossen«, sagte Schnitzler. Der Privatkundenanteil am Kreditgeschäft liege bei 65 Prozent. Stadelmaier fügte hinzu: »Wir betreiben eine vorsichtige Geschäftspolitik und konzentrieren uns bei Krediten auf Handwerker, Familienunternehmen und Privatleute.«

Rückgänge beim Zinsüberschuss und beim Provisionsüberschuss glich die Bank durch Einsparungen beim Personal- und Verwaltungsaufwand aus. Daher fiel das Betriebsergebnis vor Bewertung mit 21,6 (Vorjahr: 21,8) Millionen Euro erneut »sehr gut« (Schnitzler) aus. Dank Zuschreibungen war auch das Bewertungsergebnis positiv. Nach Zahlung von Steuern in Höhe von 4,19 (Vorjahr: 3,658) Millionen Euro kann die Bank vor Gewinnausweis den Fonds für allgemeine Bankrisiken mit 23,025 (Vorjahr: 27) Millionen Euro dotieren. (GEA)