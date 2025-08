Verwirrung um zwei Reutlinger Firmen namens Reiff

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei Unternehmen mit Sitz in Reutlingen haben das Wort »Reiff« im Firmennamen – und eine gemeinsame Vergangenheit. Das kann zur Verwirrung führen. Die Reiff Süddeutschland Reifen und Kfz-Technik GmbH ist indes ein eigenständiges Unternehmen und hat seit 2020 eine sehr erfolgreiche Marktposition, wie ihr Geschäftsführer Thies Albert Völke, 59, in einem Schreiben an den GEA hervorhebt. »Wir sind nicht Teil oder mit dem Unternehmen Reiff Technische Produkte GmbH verbunden«, heißt es darin. Hintergrund ist die Nachricht, dass das Amtsgericht Tübingen am vergangenen Montag über das Vermögen der Reiff Technische Produkte GmbH das vorläufige Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angeordnet hat.

Völke teilt mit, diese Nachricht habe »auch in unserem Unternehmen großes Bedauern ausgelöst«. Er fügt hinzu: »Wir wünschen der Reiff Technische Produkte GmbH und ihrem gesamten Team viel Erfolg bei den kommenden Aufgaben.« Darüber hinaus habe die Meldung »leider auch bei vielen unserer Kunden für Irritation gesorgt«. Die Reiff Süddeutschland Reifen und Kfz-Technik GmbH erhalte nämlich seither zahlreiche Anfragen von überraschten Geschäfts- und Privatkunden, »ob wir insolvent seien und keinen Service mehr leisten könnten«. Völke stellt klar: »Das ist nicht der Fall. Wir möchten betonen, dass unser Geschäftsbetrieb weiterhin uneingeschränkt läuft.«

Reiff Süddeutschland Reifen und Kfz-Technik mit Rechtssitz an der Grathwohlstraße in Reutlingen gehört zum japanischen Bridgestone-Konzern, einem weltweit führenden Reifenhersteller, und hat bundesweit 500 Beschäftigte, wie Völke dem GEA berichtet. Die Firma betreibt demnach 40 Niederlassungen in Baden-Württemberg, Hessen, Bayern und Rheinland-Pfalz sowie das Runderneuerungswerk für Nutzfahrzeugreifen in Reutlingen-Betzingen. 28 der 40 Filialen werden unter der Traditionsmarke Reiff geführt, 11 unter der Marke Netto Reifen-Räder-Discount und eine (in Stuttgart) unter der Marke A/B/S. 90 der 500 Arbeitnehmer von Reiff Süddeutschland Reifen sind in Reutlingen tätig: 40 in der Verwaltung, 20 in der Niederlassung, 16 in der Runderneuerung und 14 im Zentrallager.

Es gibt ein Mietverhältnis

Das Reutlinger Familienunternehmen Reiff (Sitz: Tübinger Straße) besteht seit dem Jahr 1910. Es hatte 2017 den Bereich Reifen und Autotechnik samt dem Nutzungsrecht des Namens Reiff für die Reifenbranche an die zum US-Finanzinvestor gehörende Bain Capital Private Equity (Boston) gehörende European Tyres Distribution in London verkauft. Unter dem in Fintyre geänderten Namen rutschte der Reifenbetrieb Anfang 2020 in die Insolvenz. In der Folge fand die Reiff Reifen und Autotechnik GmbH unter dem Dach von Bridgestone ein neues Zuhause – und agiert seit 2020 als Reiff Süddeutschland Reifen und Kfz-Technik GmbH. Einziger heutiger Kontakt zur Familie Reiff, so Völke: Reiff Süddeutschland Reifen hat die Filiale Reutlingen an der Tübinger Straße von der Reiff-Gruppe gemietet.

Die Unternehmensgruppe der Reutlinger Familie Reiff konzentriert sich seit 2017 auf den Geschäftsbereich technischen Handel und versteht sich als Experte für Antriebs-, Fluid- und Dichtungstechnik sowie für Anwendungen aus Gummi und Kunststoff. Sie war daher von der Insolvenz 2020 nicht betroffen. Nun ist es umgekehrt: Die Reiff Technische Produkte GmbH mit bundesweit 450 Beschäftigten, davon 415 in Reutlingen, will sich in einem Insolvenzverfahren bei fortlaufendem Geschäftsbetrieb sanieren – und davon ist Reiff Süddeutschland Reifen und Kfz-Technik nicht betroffen. (GEA)