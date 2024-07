Verkauf der ungarischen Tochter: Reutlinger Manz AG stärkt Liquidität

Standort Debrecen von Manz: Das Reutlinger Unternehmen hat seine ungarische Tochtergesellschaft an die Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH (Allmersbach im Tal) verkauft.

REUTLINGEN. Hightech-Maschinenbauer Manz AG, Reutlingen, hat die Veräußerung der ungarischen Tochtergesellschaft Manz Hungary Kft., Debrecen, abgeschlossen. Im Rahmen eines Share-Deals wurden, wie angekündigt, die Anteile an die Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH, Allmersbach (Rems-Murr-Kreis), verkauft. Die für den Vollzug der Transaktion erforderlichen Bedingungen seien erfüllt worden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Manz Hungary Kft. ist den Angaben zufolge auf die spanabhebende Bearbeitung und das Verschweißen großformatiger Objekte spezialisiert. Zudem bietet sie CNC-Fräs- und Drehbearbeitung sowie die Montage von Baugruppen und Maschinen an. Durch den Verkauf der Tochtergesellschaft an Harro Höfliger optimiere die Manz AG ihre Produktionsstruktur und erhöhe ihre Flexibilität im Fertigungsprozess durch die zukünftig enge Zusammenarbeit mit der Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH. Zudem stärkt die Manz AG ihre Liquidität: Ihr werden aus der Transaktion Barmittel in Höhe von 8 Millionen Euro zufließen. Die rund 160 Mitarbeiter werden alle von Harro Höfliger übernommen. (GEA)