Tübinger Firma Customcells insolvent

TÜBINGEN. Der Batteriezellenhersteller Customcells hat Insolvenzanträge für seine beiden wichtigsten operativen Einheiten in Itzehoe (Schleswig-Holstein) und Tübingen mit zusammen mehr als 200 Beschäftigten gestellt. Dies geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Das zuständige Amtsgericht Kiel hat den promovierten Rechtsanwalt Malte Köster (Hamburg) zum vorläufigen Insolvenzverwalter für die Customcells Itzehoe GmbH (Itzehoe) und für die Customcells Tübingen GmbH (Tübingen) bestellt. Eine Sprecherin aus Kösters Kanzlei teilte dem GEA auf Nachfrage mit, dass am Standort in Tübingen 72 Personen beschäftigt seien.

Die Dachgesellschaft Customcells Holding GmbH sei »zu diesem Zeitpunkt« nicht von dem Insolvenzantrag betroffen, heißt es in der Pressemitteilung. Die finanziellen Schwierigkeiten resultierten vor allem aus der Insolvenz und dem Zahlungsausfall des größten Kunden, des bayerischen Luft- und Raumfahrtunternehmens Lilium. »Offene Forderungen im zweistelligen Millionenbereich blieben unbezahlt und konnten nicht mehr übernommen werden«, heißt es.

Suche nach Investoren

Trotz vielversprechender Geschäftsentwicklung hätten keine neuen Investoren mit ausreichend Kapital rechtzeitig gewonnen werden können, um diese Verluste auszugleichen. Die angespannte Situation in anderen Batterieunternehmen sorge für zusätzlichen Druck. Bemühungen, eine Insolvenz durch Unterstützung staatlicher Institutionen zu vermeiden, hätten sich als erfolglos erwiesen.

Der Geschäftsbetrieb bei Customcells werde vorerst fortgeführt. Die Löhne und Gehälter der Beschäftigten seien bis Ende Juni durch Insolvenzgeld gesichert. Parallel zur Stabilisierung des laufenden Geschäftsbetriebs liefen Vorbereiten für die Wiederaufnahme des Investorensuchprozesses.

Customcells, 2012 gegründet, ist nach eigenen Angaben eines der wenigen europäischen Unternehmen, die sich auf leistungsstarke, maßgeschneiderte Batteriezellen spezialisiert haben. Laut Sprecherin des vorläufigen Insolvenzverwalters unterstützt das Team in Tübingen bei bestimmten Kundenprojekten den Standort in Itzehoe – und umgekehrt. Der Austausch der Standorte sei sehr eng. (GEA)