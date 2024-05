Die Unternehmensgruppe Erbe mit Stammsitz in Tübingen hat am Freitag bei einem Festakt mit über 200 Gästen den 90-Millionen-Euro-Neubau »Erbe 4.i« in Rangendingen (Zollernalbkreis), acht Kilometer entfernt von Hechingen, seiner Bestimmung übergeben. Es ist die größte Einzelinvestition in der seit dem Jahr 1851 andauernden Unternehmensgeschichte.

Eröffnungsfeier für das neue Werk der Tübinger Unternehmensgruppe Erbe in Rangendingen: rechts Firmenchef Christian Erbe, in der ersten Reihe FDP-Vorsitzender Christian Lindner (Vierter von links) und rechts neben ihm die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffnmeister-Kraut Foto: Pieth Eröffnungsfeier für das neue Werk der Tübinger Unternehmensgruppe Erbe in Rangendingen: rechts Firmenchef Christian Erbe, in der ersten Reihe FDP-Vorsitzender Christian Lindner (Vierter von links) und rechts neben ihm die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffnmeister-Kraut Foto: Pieth

