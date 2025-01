Sorge um die 286 Arbeitsplätze bei der Textilmaschinenfabrik Karl Mayer Stoll in Reutlingen. Die Unternehmensgruppe will sich von einer Sparte am Standort trennen. Die Belegschaft hofft auf den Einstieg von Investoren.

Betrieb von Karl Mayer Stoll im Industriegebiet Reutlingen-West. Foto: Pieth Betrieb von Karl Mayer Stoll im Industriegebiet Reutlingen-West. Foto: Pieth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.