Romina in Rommelsbach mit Absatz- und Umsatzplus

REUTLINGEN-ROMMELSBACH. Der Mineralwasser-Abfüller Romina hat sich in gesamtwirtschaftlich herausfordernden Zeiten im vergangenen Jahr und im ersten Halbjahr 2025 positiv weiterentwickelt. Andreas Mayer und Stefan Gugel, die Geschäftsführer des Unternehmens in Reutlingen-Rommelsbach, berichten im Gespräch mit dem GEA von Zuwächsen beim Absatz und beim Umsatz sowie über verwirklichte Investitionen von knapp 7 Millionen Euro in eine neue Kunststoff (PET)-Flaschen-Abfüllanlage und einen neuen Logistikhof.

Mayer, 59, Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb der Romina Mineralbrunnen GmbH, spricht beim Absatz von einem »neuen Allzeitrekord«. Demnach hat das Unternehmen im vergangenen Jahr 180,7 Millionen Füllungen verzeichnet – 1,8 Prozent mehr als 2023. Mit 139,1 Millionen Litern und damit einem Zuwachs von 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr habe Romina sich 2024 auch besser entwickelt als der Gesamtmarkt, erklärt Mayer. Laut Verband Deutscher Mineralbrunnen hat die Branche insgesamt mit 13,0 Milliarden Litern um 1,5 Prozent zugelegt.

Gugel, 57, Romina-Geschäftsführer für Verwaltung und Technik, teilt mit, der Umsatz des Unternehmens sei im vergangenen Jahr gegenüber 2023 um 4 Prozent gestiegen und habe mit 40,2 Millionen Euro erstmals die Marke von 40 Millionen Euro überschritten. Dies liege am Absatzplus, aber auch an Preissteigerungen.

Silberbrunnen gefragt

Die Romina-Marken Eiszeitquell und Silberbrunnen haben Mayer zufolge mit ihrer deutlich positiven Entwicklung von plus 6,5 Prozent einen wichtigen Anteil am Umsatzzuwachs gehabt. Die Premiummarke Eiszeitquell habe nach Preiserhöhungen bei wichtigen Artikeln beim Absatz zum Vorjahr leicht eingebüßt, den Umsatz aber erhöht. Bewusst sei auf die kostspielige Teilnahme an manchen Aktionen bei Kunden verzichtet worden. »Wir haben mit Silberbrunnen eine starke Mittelpreismarke am Start«, sagt Mayer. Silberbrunnen habe im dritten Jahr in Folge beim Absatz und Umsatz zugelegt.

Die Romina-Geschäftsführer Stefan Gugel (links) und Andreas Mayer vor der neuen Abfüllanlage. Foto: Romina Die Romina-Geschäftsführer Stefan Gugel (links) und Andreas Mayer vor der neuen Abfüllanlage. Foto: Romina

Eiszeitquell und Silberbrunnen stünden für über 60 Prozent des Absatzes und für über 70 Prozent des Umsatzes von Romina. Eiszeitquell werde in Baden-Württemberg, in Hessen, Rheinland-Pfalz, im Saarland und in West-Bayern vertrieben, die Schwabenmarke Silberbrunnen bis zu 70 Kilometer von Reutlingen entfernt. Die weiteren Absatz- und Umsatzanteile entfielen auf die eigenen Preiseinstiegsmarken Achalm-Mineralwasser und Schönrain-Mineralwasser sowie auf Lohnabfüllungen.

Laut Gugel füllt Romina derzeit 25 Arten von Mineralwasser und Erfrischungsgetränken ab. Betrachte man die unterschiedlichen Flaschengrößen, die Abfüllung in Glas- (rund 60 Prozent) und in Kunststoff (PET)-Flaschen sowie die verschiedenen Varianten von Kästen, Plastikverpackungen und Paletten, »dann sprechen wir von 145 Produkten«.

Mayer informiert darüber, dass die Nische aromatisierte Mineralwasser-Produkte – Beispiel: »Eiszeitquell + Lemon« – ungebrochen hohe Nachfrage erfahre. Ferner entwickle sich Mineralwasser ohne Kohlensäure über alle Marken und Gebindetypen positiv.

Lob für die Belegschaft

Zur Ertragslage nennt Romina gegenüber Medien keine konkreten Daten. Gugel beantwortet die entsprechende Frage so: »Wir schreiben schwarze Zahlen. Nach wie vor ist es unser Ziel, eine Umsatzrendite vor Steuern von 5 Prozent zu erreichen, um regelmäßig investieren zu können.« Es sei schwieriger geworden, Kostensteigerungen – bei Löhnen, Energie, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen – durch Effizienzverbesserungen zu bewältigen. Dies habe zu besagten Preiserhöhungen geführt. »Da machen wir uns vorher lange und intensiv Gedanken«, fügt Mayer hinzu.

Im ersten Halbjahr des laufenden Jahres habe Romina beim Absatz und Umsatz Zuwächse verzeichnet, so Mayer. Die heißen Temperaturen Anfang Juli hätten dazu beigetragen, dass mit knapp 21 Millionen ausgelieferten Füllungen ein neues Einzelmonats-Allzeithoch geschafft worden sei. Nach längerer Konsolidierung sei auch Eiszeitquell ab Juni wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt und habe im Juli ebenfalls einen neuen Einzelmonats-Absatzrekord nach Füllungen verzeichnet.

Romina hat (gegenüber Vorjahr unverändert) 134 Beschäftigte und setzt auf bis zu 15 Saisonkräfte. Gugel und Mayer loben das Engagement der gesamten Belegschaft im Sinne der Versorgungssicherheit bei Kunden und Bevölkerung: Neben hervorragenden Produkten machten motivierte Mitarbeiter den Erfolg des Unternehmens erst möglich.

Teil der Franken-Brunnen-Gruppe

Wie angekündigt, hat Romina 5,4 Millionen Euro in die Auswechslung der größeren der beiden PET-Abfüllanlagen und 1,5 Millionen Euro in einen Logistikhof investiert. Die neue Abfüllanlage schaffe rund 50 Prozent mehr Flaschen pro Stunde als das alte Modell, erzählt Gugel. Gleichzeitig spare sie deutlich Energie, Material und Grundstoffe ein. »Romina ist einer der ersten Abfüllbetriebe weltweit mit einer durch künstliche Intelligenz unterstützten Flaschenfertigung«, sagt der Geschäftsführer. bei der Herstellung von PET-Flaschen müssten über 150 Parameter beachtet werden. Die künstliche Intelligenz errechnet alle Anpassungen und Parameter im laufenden Betrieb, 40 Sonden vermessen dabei nonstop die Flaschen, erläutert Gugel. Der Logistikhof mit Warteplätzen für bis zu 14 Lastwagen sei kürzlich fertiggestellt worden. Nun fehlten noch einige technische Anbindungen. »Damit sind lange Lastwagen-Schlangen und zugestellte Straßen bald passé«, kündigt Mayer an.

Friedrich Scheuermann (1939-2013) hat den Betrieb Romina im Jahr 1957 gegründet. Romina ist ein Kurzwort für Rommelsbacher-Mineral-Natur. Seit dem Jahr 2007 gehört die Romina Mineralbrunnen GmbH zu 100 Prozent zur Franken-Brunnen-Gruppe mit Sitz in Neustadt an der Aisch (bei Nürnberg). Zu diesem Firmenverbund, einem der führenden der Branche, gehören weitere Mineralbrunnen.

Er hat sieben Standorte in Süd- und Ostdeutschland: Neustadt/Aisch, Bad Camberg, Bad Kissingen, Bad Windsheim, Eilenburg, Reutlingen und Sinzig. Die Gruppe stand per Ende 2023 laut elektronischem Unternehmensregister für 710 Beschäftigte und einen Getränkeabsatz von 685 Millionen Liter.

Sie wies bei einem Umsatz von 170 Millionen Euro ein Betriebsergebnis von 6,7 Millionen und einen Jahresüberschuss von 4 Millionen Euro aus. Gesellschafter von Franken Brunnen sind sechs Mitglieder der Familien Beyer, Hufnagel und Piehl. (GEA)