Mineralbrunnen in Reutlingen Rommelsbach will 2025 Abfüllanlage modernisieren. Aktuell entsteht eine zusätzliche Logistikfläche.

Die Romina-Geschäftsführer Andreas Mayer (links) und Stefan Gugel vor der gerade entstehenden neuen Lager- und Verkehrsfläche des Unternehmens. Foto: Romina Die Romina-Geschäftsführer Andreas Mayer (links) und Stefan Gugel vor der gerade entstehenden neuen Lager- und Verkehrsfläche des Unternehmens. Foto: Romina

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.