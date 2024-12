Der Freudenstädter Friseurmeister ist der Neue an der Spitze der Handwerkskammer Reutlingen. Alexander Wälde will die Ausbildung stärken, die Verknüpfung mit den Kreishandwerkerschaften verbessern und die Digitalisierung voranbringen.

Alexander Wälde, neuer Präsident der Handwerkskammer Reutlingen, vor dem Kammergebäude an der Hindenburgstraße. Foto: Pieth

