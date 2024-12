Nach Insolvenz verkauft: Betrieb Brecht wird am Standort Wannweil fortgeführt

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Insolvenzverwalter Jürgen Sulz hat den Betrieb der Dipl.-Ing. Brecht GmbH zum 1. Januar 2025 mit allen 20 Beschäftigten an die neue Brecht Feinmechanik GmbH verkauft. Dies teilte der Reutlinger Rechtsanwalt Sulz auf Nachfrage des GEA mit. Der Betrieb werde am bisherigen Standort in Wannweil fortgeführt. Geschäftsführende Gesellschafter der neuen Brecht Feinmechanik seien Johannes Karl Matheis, 45, und Hans Wellmann, 44. Wellmann war Produktionsleiter in dem Betrieb und wurde kurz vor dem Insolvenzantrag im August Geschäftsführer. Alfred Brecht sei nicht mehr Gesellschafter, wirke aber als Vermieter, so Sulz, der sagte: »Dank der hervorragenden Mannschaft der Firma konnten die Kunden auch in der Insolvenz ohne Einschränkungen beliefert werden.« Brecht fertigt Spezialteile aus Metall und Kunststoff für Medizintechnik-, Maschinenbau- und Messtechnikfirmen. (GEA)