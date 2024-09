Metzinger Unternehmen Pronatur kauft Reutlinger Gartenbau-Betrieb Lutz + Riepert

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN/REUTLINGEN. Im Jahr 1924 gegründet, war Lutz + Riepert Gartengestaltung das erste Unternehmen dieser Branche in Reutlingen. Nach drei Generationen in Familienhand übernimmt zum 1. Oktober 2024 das Metzinger Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen Pronatur den alteingesessenen Reutlinger Gartenbau-Betrieb im Jahr seines 100-jährigen Bestehens. Damit seien der Fortbestand des Unternehmens und die Arbeitsplätze der 20 Mitarbeitenden gesichert, heißt es in der Pressemitteilung der Pronatur Garten- und Landschaftsbau GmbH weiter. Der Reutlinger Betrieb werde unter dem Namen Lutz + Riepert Gartengestaltung als Tochterfirma von Pronatur weitergeführt, erklärte Pronatur-Geschäftsführer Christian Röhrs auf Nachfrage des GEA.

Gärtnermeister Jakob Lutz und Blumenhausbesitzerin Elisabeth Riepert hatten Lutz + Riepert als erstes bei der Landwirtschaftskammer eingetragenes Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen in Reutlingen gegründet. Von der Metzgerstraße zog der Betrieb 1926 an den heutigen Firmensitz an der Sondelfinger Straße um. Als der Garten- und Landschaftsbau einen Großteil des Auftragsumfangs ausmachte und sich das Unternehmen auf seine heutige Kernkompetenz spezialisierte, teilte es sich in den 1970er-Jahren in Lutz + Riepert Gartengestaltung und in die Gärtnerei Eberhard Lutz auf. 1998 übernahm Michael Lutz in dritter Generation den Betrieb. Heute gehören auch der Pool- und Naturpoolbau sowie der Schwimmteich- und der Koi-Teichbau zu den Fachgebieten von Lutz + Riepert.

Zwischen dem 1991 gegründeten Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen Pronatur in Metzingen und Lutz + Riepert bestehe seit vielen Jahren eine freundschaftliche Zusammenarbeit, heißt es im Pressetext. Nachdem sich in der Familie Lutz kein geeigneter Nachfolger gefunden habe, hätten die vier Geschäftsführer von Pronatur beschlossen, das alteingesessene Reutlinger Unternehmen zu übernehmen. Pronatur wird Röhrs zufolge 2024 einen Umsatz von 10 Millionen Euro erreichen. Die Metzinger gehören mit 65 Mitarbeitenden zu den führenden Garten- und Landschaftsbauunternehmen der Region Neckar-Alb. Das Unternehmen gewinnt mit dem Standort in Reutlingen auch eine stärkere Präsenz im gehobenen Privatgartenbereich hinzu. (GEA)