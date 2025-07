IHK Reutlingen zeichnet Unternehmer für hohes Engagement für die regionale Wirtschaft aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Reutlingen hat zwei Unternehmerinnen und 14 Unternehmer für ihren langjährigen Einsatz im IHK-Ehrenamt ausgezeichnet.

Christian Otto Erbe, hat die Friedrich-List-Medaille in Gold, die höchste Auszeichnung der IHK Reutlingen, erhalten. Der Geschäftsführer der Erbe Elektromedizin GmbH in Tübingen ist seit 15 Jahren IHK-Präsident. Er scheidet turnusgemäß zum Ende der aktuellen Amtszeit aus der IHK-Vollversammlung aus. »Sie haben das Ehrenamt mit Tatkraft, strategischem Weitblick und menschlicher Zugewandtheit ausgeführt«, sagte IHK-Vizepräsident Thomas Lindner in seiner Laudatio.

Lindner, früherer Vorsitzender der Geschäftsführung und heutiger Vorsitzender des Aufsichtsrats der Groz-Beckert KG in Albstadt, wurde ebenfalls mit der Friedrich-List-Medaille in Gold ausgezeichnet. Er ist seit 40 Jahren in der IHK-Vollversammlung, 25 Jahre davon als IHK-Vizepräsident und seit 2003 Vorsitzender des IHK-Gremiums Zollernalbkreis. »Ihre Impulse waren maßgeblich für bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen und für eine starke selbstbewusste Wirtschaft in unserer Region«, sagte Erbe bei der Übergabe der Medaille.

IHK-Ehrennadel in Gold

Für ihr Engagement in der IHK-Vollversammlung von 20 Jahren und mehr erhielten die Ehrennadel in Gold: Hans-Ernst Maute, Geschäftsführer der Joma-Polytec GmbH, Bodelshausen (20 Jahre IHK Vollversammlung, IHK-Vizepräsident und Vorsitzender des IHK-Gremiums Tübingen); Reiner Veit, Geschäftsführer der Compdata Computer GmbH, Albstadt (20 Jahre IHK-Vollversammlung und IHK-Gremium Zollernalbkreis); Steffen Ammann, Geschäftsführer der Sanetta Gebrüder Ammann GmbH & Co. KG, Meßstetten (25 Jahre IHK-Vollversammlung und stellvertretender Vorsitzender IHK-Gremium Zollernalbkreis); Heiko Müller, Geschäftsführer der Renishaw GmbH, Pliezhausen (25 Jahre IHK-Vollversammlung, IHK-Gremium Reutlingen und IHK-Außenwirtschaftsausschuss); Mathias Seidler, geschäftsführender Gesellschafter der Huber GmbH + Co. KG, Eningen (30 Jahre IHK-Vollversammlung, IHK-Gremium Reutlingen, IHK-Dienstleistungsausschuss und IHK-Verkehrsausschuss).

Ebenfalls die IHK-Ehrennadel in Gold für jeweils zwei oder drei Wahlperioden und damit 10 oder 15 Jahre in der IHK-Vollversammlung ging an: Eva-Maria Rühle, Chefin der Reha-Klinik Schwäbische Alb und der dortigen Gastronomie, Bad Urach (auch IHK-Tourismusausschuss ); Stefan Götz, Geschäftsführer der RWT Reutlinger Wirtschaftstreuhand GmbH, Reutlingen (auch IHK-Gremium Reutlingen, IHK-Finanz- und Steuerausschuss sowie IHK-Haushaltsausschuss); Andreas Keppler, geschäftsführender Gesellschafter der Garten-Moser GmbH u. Co. KG, Reutlingen (auch IHK-Gremium Reutlingen); Paul Trautwein, Geschäftsführer der Julius Trautwein KG, Tübingen (auch IHK-Handelsausschuss)

IHK-Urkunde in Gold

Für ihr Engagement in der IHK-Vollversammlung und weiteren Gremien in der jüngsten Wahlperiode bekamen die IHK-Urkunde in Gold: Hans-Fabian Bail, geschäftsführender Gesellschafter der FSI Konzepte GmbH, Reutlingen: (auch IHK-Gremium Reutlingen); Torsten Ewert, Leiter der Direktion der Deutschen Vermögensberatung, Pfullingen (auch IHK-Gremium Reutlingen); Ronny Höhn, Geschäftsführer der Bergfreunde GmbH, Kirchentellinsfurt (auch IHK-Gremium Tübingen); Sven Ost, Produktionsvorstand Bereich Mobility Electronics bei der Robert Bosch GmbH, Reutlingen (auch IHK-Gremium Reutlingen); Barbara Wörz, Geschäftsführerin der Lauter Personalexperten GmbH, Reutlingen (auch IHK-Dienstleistungsausschuss). (GEA)