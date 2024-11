Kleine Feier zum großen Jubiläum: Prof. Markus Nawroth (von links) von der IHK gratulierte mit der Übergabe einer Urkunde an Aufsichtsratsvorsitzenden Bernd Höhn und die beiden Vorstände Peter Edelburg sowie Arthur Göllner. Foto: Norbert Leister Kleine Feier zum großen Jubiläum: Prof. Markus Nawroth (von links) von der IHK gratulierte mit der Übergabe einer Urkunde an Aufsichtsratsvorsitzenden Bernd Höhn und die beiden Vorstände Peter Edelburg sowie Arthur Göllner. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.