Elring Klinger in Dettingen weist Verluste aus

DETTINGEN/ERMS. Der Automobilzulieferer Elring Klinger weist für das zweite Quartal und für das erste Halbjahr 2025 rote Zahlen aus. Im neuesten Zwischenbericht stehen Verluste von 10,3 Millionen Euro für die Monate April bis Juni beziehungsweise von 8,7 Millionen Euro für die ersten sechs Monate. Davon entfallen 9,2 Millionen beziehungsweise 5,7 Millionen Euro auf die Elring-Klinger-Aktionäre. In den Vorjahreszeiträumen hatten schwarze Zahlen zu Buche gestanden. Das Unternehmen mit Sitz in Dettingen/Erms hebt Sondereffekte (wie Abfindungen, Insolvenz eines Kunden, Wertminderungen von Anlagen) in Höhe von 17,9 Millionen hervor, die die Ergebniskennziffern geschmälert hätten.

Operativ sieht sich der Konzern nach eigenen Angaben bei der Profitabilität auf Kurs. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) belief sich im zweiten Quartal auf 24,2 (Vorjahr: 22,5) Millionen Euro und im ersten Halbjahr auf 44,8 (Vorjahr: 46,5) Millionen Euro. Damit errechnet sich, bezogen auf den Umsatz, eine bereinigte Ebit-Marge für das zweite Quartal von 5,9 (Vorjahr: 5,0) Prozent und für das erste Halbjahr von 5,4 (Vorjahr: 5,1) Prozent.

Thomas Jessulat, Vorstandsvorsitzender der Elring Klinger AG. Foto: Elring Klinger

Thomas Jessulat, Vorstandsvorsitzender der Elring Klinger AG, wird wie folgt zitiert: »In einem nach wie vor herausfordernden Marktumfeld konnten wir eine starke Konzernleistung erzielen, in der sich auch die Effekte der Transformation zeigen.« Er stellte das Umsatzwachstum im Geschäftsfeld Elektromobilität im zweiten Quartal von 17,7 Millionen auf 40,0 Millionen Euro heraus, das vom Hochlauf der Serienproduktion von Zellkontaktiersystemen am Standort Neuffen getragen sei. Mit der Transformationsstrategie »Shape 30« und dem geschärften Konzernprofil sei Elring Klinger auf dem richtigen Weg, so Jessulat.

Belegschaft schrumpft

Der Umsatz von Elring Klinger sank – gegenüber den Vorjahreszeiträumen – im zweiten Quartal um 8,2 Prozent auf 408,3 Millionen Euro beziehungsweise im ersten Halbjahr um 8,7 Prozent auf 831,4 Millionen Euro. Dabei ist allerdings zu beachten, dass zwei im vergangenen Jahr veräußerte Gesellschaften in der Schweiz und in den USA im zweiten Quartal 2024 noch einen Umsatz von 44,1 Millionen und im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von 88,4 Millionen Euro beigesteuert hatten. Zudem haben sich Währungseffekte ungünstig auf die Umsatzentwicklung in Euro ausgewirkt. Bereinigt um diese Verkaufs- und Währungseffekte sei der Umsatz im zweiten Quartal um 4,8 Prozent und im ersten Halbjahr um 3,5 Prozent gestiegen, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Ende Juni waren im Elring-Klinger-Konzern weltweit 8.956 Personen beschäftigt, 604 weniger als ein Jahr zuvor. Dieser Rückgang sei im Wesentlichen auf die Veräußerung der beiden Gesellschaften in der Schweiz und in den USA zurückzuführen, heißt es im Zwischenbericht. Wie berichtet, will das Unternehmen mit einem Kostensenkungsprogramm von 2026 an die Personalkosten um mindestens 30 Millionen Euro pro Jahr verringern. Es hat Abfindungen angeboten, damit Beschäftigte freiwillig gehen. Bis 30. Juni seien Aufwendungen für Abfindungen in Höhe von 5,148 Millionen Euro angefallen, ist zu lesen.

Elring Klinger hat seine bisherige Vorhersage für das Gesamtjahr bestätigt. Demnach soll der Umsatz das Vorjahresniveau (ohne die verkauften Gesellschaften; 1,644 Milliarden Euro) erreichen. Für die bereinigte Ebit-Marge rechnet der Vorstand weiterhin mit einem Wert von rund 5 Prozent. (GEA)