Deutscher Innovationspreis: Arnold Next G aus Pfronstetten ausgezeichnet

Foto: Arnold Next G

PFRONSTETTEN/MÜNCHEN. Die Arnold Next G GmbH aus Pfronstetten-Aichelau wurde beim Deutschen Innovationspreis 2025 in München als eines der drei erfolgreichsten Start-ups Deutschlands ausgezeichnet. Das junge Technologieunternehmen um Geschäftsführer Kevin Arnold überzeugte die hochkarätige Jury mit seiner wegweisenden NX Next Motion-Technologie – einer Schlüsselinnovation für das vollautonome Fahren der Zukunft (der GEA berichtete).

Besonders hob die Jury die wegweisende Kombination aus Sicherheit, Skalierbarkeit und Inklusion hervor – ein Innovationsansatz, der das Potenzial habe, die Fahrzeugentwicklung langfristig zu prägen. »Diese Auszeichnung erfüllt uns mit großer Freude – sie zeigt, dass unsere Technologie nicht nur in der Fachwelt wahrgenommen, sondern auch darüber hinaus als richtungsweisend für die Mobilität der Zukunft anerkannt wird«, sagt Kevin Arnold, Chef und Mitgründer von Arnold Next G. Sein Dank gelte dem »großartigen Team« – ohne dessen Leidenschaft, Know-how und Einsatz dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre. (GEA)