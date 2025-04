Dettinger Konzern Elring Klinger erweitert Vorstand

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN/ERMS. Der Aufsichtsrat der börsennotierten Elring Klinger AG mit Sitz in Dettingen hat zum 1. August 2025 Isabelle Damen, 51, neu in den Konzernvorstand berufen. Die Niederländerin übernimmt die Aufgaben als Vorstandsmitglied für Finanzen von Thomas Jessulat, der nach seiner Ernennung zum Vorstandssprecher seit Juli 2023 und zum Vorstandsvorsitzenden seit Oktober 2023 die Funktion des Finanzvorstands zunächst in Personalunion fortgeführt hatte. Neben den klassischen Finanzbereichen wird Damen auch für die Bereiche Informationstechnologie sowie Recht & Rechtstreue verantwortlich sein, wie der Automobilzulieferer weiter mitteilte.

Helmut Merch, Aufsichtsratsvorsitzender der Elring Klinger AG wird wie folgt zitiert: »Mit der Berufung von Isabelle Damen ist der Vorstand jetzt vollständig und schlagkräftig für die Zukunft aufgestellt.« Neben dem Vorsitzenden Jessulat, 55, gehören dem Vorstand bereits Reiner Drews (55, Produktion) und Dirk Willers (51, Vertrieb) an.

Damen verantwortet derzeit als Finanzvorständin bei Teijin Aramid B.V., einer Tochtergesellschaft des internationalen japanischen Konzerns Teijin Ltd., die Bereiche Finanzen, Recht und Kontinuierliche Verbesserung. Bevor sie 2020 zu Teijin Aramid B.V. stieß, war sie in leitenden Funktionen unter anderem für Sensata Technologies und Thales B.V. tätig. Damen hat ein Bachelor-Studium an der Amsterdam Business School erfolgreich absolviert und einen MBA-Abschluss an der ESADE Business School in Barcelona erworben.

Weltweit engagieren sich für Elring Klinger rund 9.000 Beschäftigte an über 40 Standorten. Bei einem Umsatz von 1,803 Milliarden Euro wies der Konzern 2024 – bei negativen Sondereffekten von 238 Millionen Euro – einen Verlust von 163,9 Millionen Euro aus. (GEA)