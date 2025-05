Dettinger Firma Elring Klinger: Personalabbau mit Freiwilligenprogramm

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN/ERMS. Der Automobilzulieferer Elring Klinger mit Hauptsitz in Dettingen/Erms will über ein sogenanntes Freiwilligenprogramm die Zahl seiner Arbeitsplätze und damit seine Kosten verringern. Dies berichteten dem GEA am Mittwoch Beschäftigte nach einer Betriebsversammlung. Die Pressestelle des Unternehmens wollte entsprechende Nachfragen dazu am Mittwoch nicht beantworten.

Bei dem Freiwilligenprogramm können sich die Beschäftigten offenbar zwischen 12. Mai und 30. Juni dieses Jahres entscheiden, Elring Klinger gegen Zahlung einer Abfindung zu verlassen. Die Formel für die Abfindungshöhe soll 1,2 mal Monatsentgelt mal Zahl der Beschäftigungsjahre lauten, wobei die Abfindung pro Kopf auf 250.000 Euro begrenzt sein wird. Ende 2024 arbeiteten weltweit 9.078 Menschen für Elring Klinger, davon 2.960 in Dettingen, Neuffen, Lenningen und Rottenburg. (GEA)