Bergfreunde in Kirchentellinsfurt mit Rekordumsatz

KIRCHENTELLINSFURT. Die Bergfreunde GmbH, Online-Fachhändler für Bergsport-, Kletter- und Outdoorausrüstung, hat im vergangenen Geschäftsjahr 2024 einen Rekordumsatz in Höhe von 313 Millionen Euro erzielt. Mit einem Wachstum von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und deutlich verbesserter Profitabilität habe das Unternehmen damit seinen Erfolgskurs fortgesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung. In 2025 will Bergfreunde weiter verstärkt in seine technologische und operative Infrastruktur investieren sowie die Internationalisierung und den Klimaschutz vorantreiben.

Mit einer konsequenten Ausrichtung an den Bedürfnissen der Kundschaft im Premium-Outdoor-Bereich habe sich die Bergfreunde GmbH weiter als führender Anbieter in diesem Segment behauptet. Erfolgsfaktoren für den Rekordumsatz seien ein starkes viertes Quartal 2024, treue Bestandskunden, zweistelliges Wachstum im Kernmarkt Deutschland sowie eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit allen Markenpartnern gewesen.

Matthias Gebhard, Geschäftsführer der Bergfreunde wird wie folgt zitiert: »Wir sind sehr stolz darauf, nun die 300-Millionen-Umsatzmarke überschritten zu haben. Das ist ein klarer Beweis für die Stärke unserer Teams und unser langfristiges Engagement für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit.«. Über 50 Prozent der Partner-Marken – gemessen am Einkaufsvolumen – verfolgten wissenschaftsbasierte Klimaziele oder gleichwertige Nachhaltigkeitsziele.

Ronny Höhn, ebenfalls Geschäftsführer der Bergfreunde, sagt: »Um der Dynamik unseres Wachstums weiter und nachhaltig standhalten zu können, setzen wir auf innovative Technologien in allen Prozessen des E-Commerce.« Zugleich bleibe der Klimaschutz ein zentrales Thema: Die Bergfreunde arbeiteten konsequent daran, ihre eigenen wissenschaftsbasierten Klimaziele für 2025 zu erreichen. Für das laufende Geschäftsjahr werde erneut ein zweistelliges Wachstum erwartet.

Der Outdoor-Onlinehändler beschäftigt am Verwaltungsstandort Kirchentellinsfurt und Logistikstandort Rottenburg-Ergenzingen (gegenüber Vorjahr unverändert) insgesamt 700 Personen. (GEA)