Decathlon kauft K'furter Outdoor-Spezialist Bergfreunde

KIRCHENTELLINSFURT. Die Bergfreunde GmbH, Online-Fachhändler für Bergsport-, Kletter- und Outdoorausrüstung mit Sitz in Kirchenteillinsfurt, hat nach zehn Jahren einen neuen strategischen Partner aus Europa: Der globale Sportartikelhersteller und -händler Decathlon SE aus Frankreich kauft das Unternehmen vom US-amerikanischen Outdoorhändler Backcountry. Der Kaufvertrag sei unterzeichnet, heißt es in einer Pressemitteilung weiter. Der Vollzug der Transaktion stehe unter Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und werde im ersten Quartal 2024 erwartet.

Die Bergfreunde GmbH wird demnach zur hundertprozentigen Tochtergesellschaft des globalen Unternehmens Decathlon. Das Unternehmen agiere aber weiterhin operativ eigenständig. Auch hinsichtlich Organisationsstruktur und Personal werde es keine Veränderungen bei Bergfreunde geben. Der Outdoor-Onlinehändler beschäftigt den Angaben zufolge am Verwaltungsstandort Kirchentellinsfurt und Logistikstandort Rottenburg-Ergenzingen insgesamt 650 Personen. Die beiden Geschäftsführer Matthias Gebhard und Ronny Höhn werden das Unternehmen wie gewohnt weiterführen.

Mit der Akquisition der Bergfreunde erweitere Decathlon sein strategisches Portfolio durch ein digital basiertes Geschäftsmodell mit dem Ziel, das Outdoor-Premiumsegment weiter zu erschließen, so Barbara Martin Coppola, Chefin von Decathlon. Sie wird wie folgt zitiert: »Dank ihrer starken Präsenz in mehreren europäischen Märkten, darunter Deutschland, Europas größtem Outdoor-Markt, werden die Bergfreunde neben Fahrradspezialist Alltricks unser Ökosystem erweitern.«

Seit der Übernahme durch Backcountry im Jahr 2013 konnte Bergfreunde den Jahresumsatz von 18 Millionen auf 242 Millionen Euro (in 2022) steigern und war dabei laut Pressetext stets profitabel. Für 2023 werde weiteres Wachstum im zweistelligen prozentualen Bereich erwartet. »Wir sind überzeugt, dass wir mit Decathlon einen klugen, finanzstarken und langfristig operierenden Partner an der Seite haben«, erklärt Geschäftsführer Gebhard. Und: »Wir können in vielen Bereichen voneinander lernen und profitieren: sei es im Bereich Nachhaltigkeit, Internationalisierung oder Skalierung.«

Melanie Cox, Chefin von Backcountry, stellt fest: »Der Abschluss dieser Transaktion wird es Backcountry ermöglichen, sein Engagement für das Wachstum in Nordamerika fortzusetzen und neue Möglichkeiten zur Expansion der Marke Backcountry zu erkunden.« Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

Decathlon mit Sitz in Villeneuve-d’Ascq (Nordfrankreich) beschäftigt knapp 105.000 Menschen. Decathlon erzielte 2022 weltweit einen Nettoumsatz von 15,4 Mrd. Euro. (GEA)