Zwiefalter Vespermarkt lockt mit regionalen Köstlichkeiten und schönem Ambiente

ZWIEFALTEN. Die Vorfreude bei den zahlreichen regionalen Erzeugern und bei treuen Vespermarktbesuchern steigt, denn wieder dürfen sie sich auf ein Fest der regionalen Genüsse freuen. Der Zwiefalter Rathausplatz verwandelt sich am Samstag, 9. August, von 16 bis 22 Uhr in eine Genussmeile für alle, die Wert auf frische, regionale Produkte und nachhaltigen Geschmack legen. Beim 14. Vespermarkt werden vielfältige Köstlichkeiten aus der Region präsentiert, die probiert, vor Ort geschlemmt und mit nach Hause genommen werden dürfen.

Für Bürgermeisterin Alexandra Hepp ein »tolles Event für Zwiefalten und die gesamte Region«, das Genuss, Geselligkeit, Gemeinschaft und darüber hinaus ein unterhaltsames Programm für Groß und Klein zu bieten hat. Ganz nach dem Motto »genießen, einkaufen, hocken bleiben« werde nun schon zum 14. Mal gezeigt, welche Schätze und Leckereien die Region hervorbringe. Die Palette ist groß und lässt das Herz eines jeden Feinschmeckers höher schlagen. Für Liebhaber deftiger Hausmannskost bietet die Familie Münch aus Hochberg Hausmacher Wurstspezialitäten und gebratene Bauernbratwürstle an.

Neu dabei ist Familie König von der »Wildwerkstatt« mit Wildspezialitäten, unter anderem werden Pulled Wild Boar im Brötchen und Wildschwein-Gyros im Wrap serviert. Uli Zeiler hat in bewährter Weise frisch geräucherte und gebratene Forellen zum Direktverzehr oder für zu Hause im Gepäck, von der Hofkäserei Altschulzenhof gibt es Milchprodukte und Käse, der Loretto-Hof serviert an seinem Stand verschiedene Ziegenkäse sowie Holzbackofenbrote, Salzkuchen und Kleingebäck. Familie Engst bringt edle Brände und Liköre sowie Most aus Indelhausen mit, der Biohof Gorzelany aus Kochstetten hat hofeigene Bioeier und selbst erzeugtes Biogemüse im Angebot, Geralds Bioimkerei bietet verschiedene Honigsorten, Honiglikör und Bienenwachskerzen, außerdem zum Dessert Honig auf Baguette mit Butter oder Mascarpone.

Von der Familie Bendel aus Sonderbuch gibt es neben Eiern aus Bodenhaltung auch Nudeln, Anisschnitten, Backerbsen, Eierlikör, Marmelade und verschiedene Geschenkkörbe zu kaufen, Margot Kemmler betreibt einen Stand mit Gewürzen, Heilkräutern, Trockenfrüchten und Teemischungen. Doch nicht nur der anspruchsvolle Gaumen wird verwöhnt, auch Körper und Geist kommen mit handgemachter Naturkosmetik und Accessoires von Familie Last aus Hayingen auf ihre Kosten, fürs Auge gibt es von »Unikat hoch 3« eine große Auswahl an handgemachten Unikaten aus Holz, Glas und Beton.

»Es läuft rund nach 15 Jahren, die Organisation flutscht«, freut sich Pia Münch von der Vorbereitungsgruppe. »Was hier geboten wird, ist im wahrsten Sinne des Wortes regional. Regionaler geht es gar nicht«. Begrüßenswert ist laut Münch auch, dass wieder die Vereine beim Auf- und Abbau sowie bei der Bewirtung mit im Boot sind. So schenken die TSG Zwiefalten und die Kolpingfamilie Erfrischungsgetränke, Biere, Weine und sommerliche Drinks aus, die Musikkapelle verwöhnt mit Wurstsalat sowie Maultaschen mit Kartoffelsalat, die Sonderbucher Dorfgemeinschaft kredenzt Dennetten und die Münsterschule verkauft Lautertaleis und frische Waffeln.

Sowohl finanziell als auch werbetechnisch unterstützt wird der Vespermarkt von jeher vom Tourismus- und Gewerbeverein Zwiefalten. Denn diese Veranstaltung ist nach Angaben des Vorsitzenden Peter Baader viel mehr, als nur ein Marktplatz für Genießer: Er ist ein gesellschaftliches Ereignis, das die Gemeinschaft zusammenbringt und die Marke Zwiefalten nach außen sichtbar macht. Das zeigt jedes Jahr die erfreulich große Resonanz an Besuchern, die auch diesmal wieder in den Genuss eines informativen und erlebnisreichen Programms kommen. Forst BW bietet für die kleinen Gäste Mitmachaktionen rund ums Thema Wald und Forst, es gibt eine Hüpfburg und musikalische Unterhaltung.

Unter anderem spielt Werner Steinhart wieder auf seiner Drehorgel und tut damit noch Gutes: Er musiziert für den Förderverein Krebskranker Kinder Tübingen, für den Steinhart seit 2012 schon insgesamt rund 28.000 Euro mit seiner Musik gesammelt hat. Um 16.30 Uhr gibt es eine Biberführung, um 17 Uhr eine Münsterführung und um 20.30 Uhr eine Fledermausführung. Offiziell eröffnet wird der Vespermarkt um 16 Uhr von Bürgermeisterin Alexandra Hepp. (GEA)