Zwei Tage volles Programm: Münsingen feiert Stadtfest

MÜNSINGEN. Traditionell am letzten Juli-Wochenende verabschiedet sich Münsingen in die Sommerferien. Und damit auch jeder gern wieder nach Hause kommt, feiert die Stadt zwei Tage lang und zeigt sich von ihrer besten Sommerseite.

Am Samstag, 29. Juli, und Sonntag, 30. Juli, wird mit kulinarischen Köstlichkeiten und einem unterhaltsamen Rahmenprogramm in schönem Ambiente gefeiert. Die Münsinger Innenstadt verwandelt sich wieder in einen einzigen Festplatz. Die teilnehmenden Vereine kredenzen ihren Gästen abwechslungsreiche Leckereien und laden zum gemütlichen Einkehrschwung in ihre liebevoll geschmückten Lauben ein.

Festauftakt ist am Samstag, 29. Juli, um 17.30 Uhr auf der Bühne am Marktplatz. Die Begrüßung durch Bürgermeister Mike Münzing wird von Böllerschüssen, Glockenläuten und durch den Auftritt der Trachtengruppe begleitet. Der Musikverein Magolsheim spielt anschließend mit bester Blasmusik zur Unterhaltung auf.

Ab 20 Uhr wird es rockiger, die Band Rosewood sorgt mit einem umfangreichen Repertoire für Partylaune. Schon vorher spielt La Marmite à Roselyne aus Beaupréau an verschiedenen Stellen im Partnerstädtchen, die Bretonen sind auch am Sonntag unterwegs auf den Plätzen der Stadt. An den Ständen werden wieder Lose zum Preis von einem Euro verkauft. Der Erlös der Tombola kommt den teilnehmenden Vereinen zugute, zahlreiche Münsinger Gewerbetreibende haben attraktive Preise beigesteuert. Die Gewinnausgabe ist am Sonntag von 17 bis 18.30 Uhr in den Räumen der ehemaligen Stadt-Apotheke.

Gefeiert wird am Samstag üblicherweise bis tief in die Nacht. Nicht nur deswegen beginnt der Festbetrieb am Sonntag erst nach dem Gottesdienst in der Martinskirche um 10.15 Uhr. Von 11.30 bis 13.30 Uhr begleitet die Musikkapelle Rietheim den Frühschoppen auf der Bühne auf dem Marktplatz. Die Musikkapelle Böttingen übernimmt nahtlos, um 17.30 Uhr wird sie von der Stadtkapelle Münsingen zum musikalischen Ausklang abgelöst.

Auf dem Matthias-Erzberger-Platz gibt es derweil allerlei zu sehen. Von 12 bis 12.45 Uhr teilen sich die Turn-Akrobatik-Gruppe der TSG Münsingen mit der Showtanzgruppe AlBlackIllusion die Bühne. Dazu immer wieder kurze, aber actionreiche Auftritte: Um 13 Uhr bietet Top-Sports eine Dance-Workout-Choreo, um 13.30 Uhr zeigt die Hip-Hop-Gruppe »Dance Heart« ihr Können, gefolgt um 14 Uhr von Gitte Wax’ Breakdancern. Last not least tanzen die Vampire der Tanzschule Paust um 15 Uhr, bevor beim Zumba-Fitness-Tanzspaß auch die Besucher gefordert sind.

Nicht nur die Bühne auf dem Matthias-Erzberger-Platz ist belegt, auch drum herum ist einiges geboten. Der Pedalo-Spiel- und Geschicklichkeitsbereich kann von 11.30 bis 16.30 Uhr besucht werden. Zur gleichen Zeit hat der Top-Sports Promo-stand geöffnet. Die DRK-Rettungshundestaffel führt das Können ihrer Vierbeiner um 12, 13.30, 15 und 16.30 Uhr vor. Und Rad+Sport Schwald testet von 13 bis 16.30 Uhr E-Bikes.

Wer den Überblick bewahren will, ist in der Martinskirche richtig: Um 13, 14 und 16 Uhr gibt es eine Turmführung, um 15 Uhr eine Kirchenführung mit kleinem Orgelkonzert.

Von 13 bis 17 Uhr kann darüber hinaus die Sonderausstellung »Münsingen – das Ende des Zweiten Weltkrieges und dessen Folgen. Mangel, Requisition und Entnazifizierung« im Stadtmuseum eintrittsfrei besucht werden. (wu)