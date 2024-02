Zwei Autos kollidieren bei Dottingen - Verkehr wird umgeleitet

Bitte aktivieren Sie Javascript

DOTTINGEN. Auf der Kreisstraße 6701 kam es am Freitagmorgen, kurz nach 11 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Dem Vernehmen nach soll es zwei Verletzte geben. An der Kollision zwischen Dottingen und Münsingen waren ein Fahrzeug der Deutschen Post DHL Group und ein Volkswagen beteiligt. Im Einsatz ist die Feuerwehr Stadtmitte mit zwei Fahrzeugen, außerdem ein Notarzt und zwei Rettungstransportwagen. Der Verkehr wird Stand 12.10 Uhr in beiden Richtungen über einen Feldweg umgeleitet, der parallel zur Kreisstraße verläuft. (GEA)

