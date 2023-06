Zoa Leichtle aus Münsingen ist Europameisterin im Stepptanz

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. In der zurückliegenden Woche wurden in der tschechischen Hauptstadt Prag die IDO European Tap Dance Championships ausgetragen, die Europameisterschaften im Stepptanz. Mit dabei war auch Zoa Leichtle aus Münsingen, die bei ihrer ersten Teilnahme in der Juniorenkategorie 2 als jüngste Teilnehmerin dieser Kategorie sensationell siegte und als Europameisterin nach Deutschland zurückkehrte. Bei der IDO traten mehrere Hundert Tänzerinnen und Tänzer aus 14 Ländern an. Die starken Stepptanznationen Großbritannien, Kroatien, Tschechien und die Schweiz waren mit großen Teams angereist. Alle Tänzer hatten sich in ihren jeweiligen nationalen Ausscheidungen für die Europameisterschaft qualifiziert, Zoa Leichtle durch ihren Sieg bei den Deutschen Meisterschaften im Herbst 2022 in Michelstadt.

Zoa Leichtle startete zum ersten Mal als jüngste Teilnehmerin in der Juniorenkategorie 2 (bis 16 Jahre). Eröffnet wurden die Wettbewerbe mit der ersten Tanzrunde, in der die vierzehnjährige Münsingerin mit ihrer Performance zu »una rosa blanca«, choreografiert von ihrer Lehrerin bei Kultur 33, Kira von Kayser, die Jury überzeugte.

Einzige deutsche Goldmedaille

Sie kam souverän eine Runde weiter und qualifizierte sich für das Halbfinale der zwölf besten Teilnehmerinnen dieser Altersstufe. Hier hatte sie es dann mit starker Konkurrenz vor allem aus Tschechien, England, Kroatien und der Schweiz zu tun, steigerte sich aber nochmals und zauberte eine perfekte Performance auf die Bühne. Ihre Mischung aus technischer Perfektion, tänzerischer Grazie und energiegeladener Show wurde mit einem Platz im Finale belohnt, in dem sie dann die Konkurrentinnen auf die Plätze verwies und Europameisterin wurde. Zoa Leichtle war die einzige Teilnehmerin aus Deutschland, die bei den Europameisterschaften 2023 eine Goldmedaille ertanzte. Für sie wurde die deutsche Nationalhymne gespielt. Eine besondere Überraschung war bei der Siegerehrung, dass der Veranstalter, die Tap Academy Prag, Zoa Leichtle für nächstes Frühjahr als Gast zum Prager Tap Dance Festival einlud.

Sozusagen als Kür durfte sie dann auch noch in der Kategorie Trio Erwachsene antreten, zusammen mit ihrer Lehrerin Kira von Kayser (München) und Meriel Arens (Ibbenbüren). Für Zoa Leichtle war es eine große Ehre, mit 14 bereits in der Erwachsenenklasse starten zu dürfen. Die drei Tänzerinnen hatten sich in den zurückliegenden Monaten immer wieder getroffen, um ihren Auftritt zu »Melodic Stroll« wettbewerbsreif vorzubereiten. Die Tänzerinnen holten sich in einer starken Kategorie den sechsten Platz, Kira von Kayser wurde in der Kategorie Frauen Hauptklasse Solo Zweite und damit Vize-Europameisterin. (pm)