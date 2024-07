Es sind vor allem Diebstähle, die die Zahl der Straftaten 2023 in Trochtelfingen in die Höhe getrieben haben. Außerdem erschütterte die Stadt eine Vergewaltigung am 2. Oktober in Mägerkingen.

Der Polizeiposten Alb in Engstingen ist für Trochtelfingen zuständig. Foto: Cordula Fischer Der Polizeiposten Alb in Engstingen ist für Trochtelfingen zuständig. Foto: Cordula Fischer

