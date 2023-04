Workshop in Münsingen Regionale Bio-Vielfalt auf den Teller bringen

Eine Schülerin richtet einen bunten Salatteller in der Schillerschule Münsingen her. FOTO: BIOSPHÄRENGEBIET SCHWÄBISCHE ALB

MÜNSINGEN. Einen Workshop zum Thema »Speiseplangestaltung in Schulen« gibt es am Donnerstag, 10. Mai, von 15 bis 17.30 Uhr in der Schillerschule in Münsingen. In Zusammenarbeit mit dem Kreislandwirtschaftsamt Reutlingen organisiert die Bio-Musterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb diesen Input für Vertreter von Schulküchen und -mensen. Interessierte können sich für diese Veranstaltung bis Dienstag, 25. April, anmelden.

»Wir sind dabei! – Regionale Bio-Vielfalt auf den Teller« ist das Motto. In dieser Veranstaltung möchte die Bio-Musterregion gemeinsam mit dem Kreislandwirtschaftsamt Reutlingen aufzeigen, dass durch Stellschrauben wie beispielsweise die Optimierung des Menüplans genau dies möglich gemacht werden kann.

Die Anforderungen an den Mittagstisch sind sehr hoch. Es soll gesund, hochwertig und dazu auch noch lecker sein. Und auch die Kosten müssen berücksichtigt werden. Wie bekommt man das alles unter einen Hut und behält nebenbei auch noch den eigenen nachhaltigen Fußabdruck im Auge? Die Schillerschule in Münsingen kann dazu bereits positive Erfahrungen teilen. Darüber hinaus werden Tanja Meier und Christine Beck vom Kreislandwirtschaftsamt Reutlingen die Anforderungen an den Speiseplan aus verschiedenen Perspektiven darstellen. Maike Honold von der Bio-Musterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb wird auf einfache Möglichkeiten eingehen, wie und welche bio-regionalen Erzeugnisse in den Küchen platziert und den Tischgästen serviert werden können. Abschließend können die Teilnehmenden ihre Speisepläne anhand eines Checks prüfen und bei einem gemeinsamen Austausch besprechen.

Im Rahmen dieser Veranstaltung erhalten die Teilnehmenden wertvollen Input für einen optimalen und nachhaltigen Speiseplan. Ergänzend werden die Empfehlungen nach den DGE-Standards vorgestellt. (eg)

www.biomusterregionen-bw.de/Anmeldung_zu_Veranstaltung