Windkraft: Bisher nur Potenzialfläche in Münsingen

Eine Windkraftanlage dreht sich in einem Windpark.

MÜNSINGEN. Die Bürgerfragestunde in der Sitzung des Gemeinderats Münsingen nutzte ein Magolsheimer Bürger, um die Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans Windkraft in Magolsheim anzusprechen. Er wollte wissen, warum dort Unterschiede bei den Mindestabständen von den geplanten Anlagen zu Wohnbebauungen gemacht werden. Bürgermeister Mike Münzing erklärte, dass bisher lediglich Potenzialflächen ausgewiesen seien, also eine »Momentaufnahme«.

Im Frühjahr soll gemeinsam mit dem Energiedialog Baden-Württemberg eine öffentliche Veranstaltung zur Bürgerinformation folgen. Dabei werde es auch um den Flächennutzungsplan und um konkrete Planungen gehen. Abstandsgrenzen seien für eine Potenzialfläche irrelevant. »Wichtig ist, wo letztendlich die Anlage hinkommt. Und die muss mindestens 700 Meter von der nächsten Wohnbebauung und 450 Meter vom Gewerbe entfernt sein«, führte er aus. (in)