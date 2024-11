Das Band ist durchschnitten. Die Gönninger Steige ist wieder befahrbar. Zur Verkehrsfreigabe griffen zu den Scheren (von links) Sonnenbühls Bürgermeister Uwe Morgenstern, Landrat Dr. Ulrich Fiedler, Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck, Landtagsabgeordnete Cindy Holmberg, der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann, Regierungspräsident Klaus Tappeser und die Landtagsabgeordneten Manuel Hailfinger und Rudi Fischer. Foto: Cordula Fischer Das Band ist durchschnitten. Die Gönninger Steige ist wieder befahrbar. Zur Verkehrsfreigabe griffen zu den Scheren (von links) Sonnenbühls Bürgermeister Uwe Morgenstern, Landrat Dr. Ulrich Fiedler, Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck, Landtagsabgeordnete Cindy Holmberg, der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann, Regierungspräsident Klaus Tappeser und die Landtagsabgeordneten Manuel Hailfinger und Rudi Fischer. Foto: Cordula Fischer

