Gerd Windhösel vom Hirsch in Erpfingen wird in diesem Jahr zum 30. Mal hintereinander mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Was er damals kochte und was er heute auf den Teller bringt.

Mit Freude bei der Arbeit: Seit 30 Jahren wird Gerd Windhösel mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Foto: Pieth Mit Freude bei der Arbeit: Seit 30 Jahren wird Gerd Windhösel mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Foto: Pieth

