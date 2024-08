Die kniffligste Aufgabe bei der Fahrzeuganpassung des Oldtimers war die Rollstuhlverladehilfe. Doch nun kann der Rollstuhl mit dem Robot 3000 im Kofferraum verstaut werden – per Knopfdruck. Auftraggeber Steffen ist glücklich und auch Geschäftsführer Roland Arnold freut sich über den gelungenen Umbau. Foto: Privat Die kniffligste Aufgabe bei der Fahrzeuganpassung des Oldtimers war die Rollstuhlverladehilfe. Doch nun kann der Rollstuhl mit dem Robot 3000 im Kofferraum verstaut werden – per Knopfdruck. Auftraggeber Steffen ist glücklich und auch Geschäftsführer Roland Arnold freut sich über den gelungenen Umbau. Foto: Privat

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.