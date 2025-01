Normalerweise wissen die Genkinger von ihren vier Kirchenglocken, was das Stündlein geschlagen hat. In der Neujahrsnacht mischen sich aber auch noch andere Klänge zwischen das Läuten.

Oben in der Glockenstube ist es eng. Insgesamt acht Musiker vom Posaunenchor Genkingen haben in der Neujahrsnacht beim Turmblasen das Jahr 2025 begrüßt. Foto: Helmut Herrmann Oben in der Glockenstube ist es eng. Insgesamt acht Musiker vom Posaunenchor Genkingen haben in der Neujahrsnacht beim Turmblasen das Jahr 2025 begrüßt. Foto: Helmut Herrmann

