Wie die Radwege im Kreis Reutlingen ausgebaut werden

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Der Wunsch vieler Radfahrerinnen und Radfahrer lautet: Einfach, schnell und sicher unterwegs sein. Rund zehn Prozent ihrer Wege legen die Menschen in Baden-Württemberg mit dem Fahrrad zurück. Mit dem Bedarfsplan für Radwege an Bundes- und Landesstraßen sowie mit der Ausweitung des Förderprogramms kommunaler Rad- und Fußwege will die Landesregierung eine neue Ära für die Fahrradinfrastruktur einleiten. Das teilt das Staatsministerium in Stuttgart mit.

20 Prozent aller Wege sollen bis 2030 mit dem Fahrrad zurückgelegt werden – so lautet das Ziel. Dafür wurden fehlende Radwege an Bundes- und Landesstraßen systematisch erfasst und anschließend die notwendigen Baumaßnahmen priorisiert. Ziel ist es, geschlossene Netze für den Radverkehr im ganzen Land herzustellen. Bis zum Jahr 2040 sollen nach Angraben von Verkehrsminister Winfried Hermann rund 2.000 Kilometer neue Radwege gebaut und Lücken geschlossen werden. Besonders auch auf längeren Strecken soll das Fahrrad künftig eine echte Alternative zum Auto darstellen.

Lücke wird geschlossen

Im Bedarfsplan sind jetzt auch einige Radwege im Landkreis Reutlingen in den vordringlichen Bedarf eingestuft worden: der Radweg Grafenberg-Tischardt entlang der B313 und zur Weiterführung nach Großbettlingen, der Radweg von der Kreuzung Brenckenackerweg bis zu B312 (Wilhelmstraße) in Lichtenstein, der Radweg an der B312 nördlich von Pfronstetten, der Radweg von Magolsheim nach Münsingen, der Radweg zwischen der L249 und Steingebronn (Abschnitt Steingebronn), der Radweg zwischen Marbach und der Einmündung Grafeneck sowie der Radweg von Genkingen bis zur Einmündung der K6732 zum Schloss Lichtenstein. Damit wird eine Lücke im Radwegenetz geschlossen. Der geplante Radweg ist knapp vier Kilometer lang.

Der erste umfassende Radwege-Bedarfsplan enthält alle wichtigen Neu- und Ausbaustrecken an Radwegen in Baulast des Bundes und des Landes bis 2040. Rund neue Radwege an Bundes- und Landesstraßen in Baden-Württemberg sollen mit einem Finanzierungsvolumen von insgesamt 1,65 Milliarden Euro gebaut werden. (eg)