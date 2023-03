Werkschau regionaler Künstler in Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. In der Kulturwerkstatt BT 24 ist von Samstag, 25. März, bis Ostermontag, 10. April, die Ausstellung »Objekt Skulptur Keramik« zu sehen. Gezeigt werden Keramik, Terracotten, Mosaik, Multiples, Metall- und Holzarbeiten von mehreren Künstlern und Künstlerinnen aus der Region. Zur Einführung gibt es am Sonntag, 26. März, um 14 Uhr ein Künstlergespräch: Edith Koschwitz unterhält sich mit den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern. Die Schau ist mittwochs bis sonntags sowie feiertags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Armin Barth zeigt Stelen aus der Reihe »Aufwärts«, in der er Elemente verschiedener Formen und Materialien kombiniert. Er studierte Malerei an der Freien Kunsthochschule Nürtingen, arbeitete als Lehrer und Dozent und ist freischaffend tätig in Böbingen a. d. Rems. Eva Doelker-Heim, in Gomaringen zu Hause und Mitglied des Ateliers 32 in Engstingen-Haid sowie der Gedok Reutlingen, verwendet für ihre Bilder natürliche oder recycelte Materialien pflanzlichen, mineralischen oder organischen Ursprungs, die sie auch selbst herstellt.

Zu sehen sind auch Mosaiken von Uschi Gamper, eine besondere Technik, zu der sie durch einen Unfall und damit verbundener Neuorientierung gekommen ist. Ein Schlüsselobjekt ist die Stele »Knoten im Leben«, die neu entstanden ist und mit ihrer Höhe von 1,80 Metern die beiden Hälften des menschlichen Gehirns symbolisiert. Sie wird hier erstmals gezeigt. Christian Gogollok fertigt seine Skulpturen und Objekte meist in Holz, aber auch Stein oder Bronze setzt er ein. Er ist seit mehr als 30 Jahren – neben seiner Berufstätigkeit im Metallbereich – künstlerisch tätig. Er lebt und arbeitet in Rottweil.

Finn Hamer zeigt seine Metallskulptur »elementar« in der Größe von 150 mal 80 Zentimetern. Es ist eine aus Stanzabfällen gefertigte Teil-Kugel mit Chrom-Nickel-Schweißnähten auf einem taillierten Sockel. Hamer lebt nach vielen Jahren in England seit mehr als zehn Jahren wieder auf der Schwäbischen Alb als freischaffender Künstler.

In den Keramiken und Terracotten von Jochen Meyer, der eine klassisch-bildhauerische Ausbildung bei Hans Wimmer an der Akademie in Nürnberg absolvierte, spielen Figur und Porträt bedeutende Rollen. Besonders beeindruckt hat seine Installation für die Gedenkstätte Grafeneck 2016, die an alle 10 654 Opfer der Ermordung im Nationalsozialismus erinnert und jedem Einzelnen Gestalt und Gesicht verlieh. (eg)