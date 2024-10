Der Bedarfsplan weist ein Minus an Betreuungsplätzen für Kinder über drei Jahre auf, die Verwaltung möchte deshalb einen Naturkindergarten beim Schützenhaus in Genkingen einrichten.

In Undingen existiert mit dem Waldwinkel bereits ein Naturkindergarten, in Genkingen soll beim Schützenhaus ein weiterer folgen. Foto: Archiv: Cordula Fischer In Undingen existiert mit dem Waldwinkel bereits ein Naturkindergarten, in Genkingen soll beim Schützenhaus ein weiterer folgen. Foto: Archiv: Cordula Fischer

