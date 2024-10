Trotz widrigem Wetter sind 400 motorisierte Klassiker und viele Besucher beim 22. Roller- und Kleinwagentreffen in Engstingen gewesen. Wirklich zum letzten Mal? Die Schließung des Automuseums bewegt die Gemüter in Engstingen, eine Unterschriftenaktion zum Erhalt der Einrichtung läuft.

War es wirklich das letzte Oldie-Treffen? Etliche Fans wollen das so nicht hinnehmen und kämpfen für eine Fortsetzung. FOTO: LEIPPERT War es wirklich das letzte Oldie-Treffen? Etliche Fans wollen das so nicht hinnehmen und kämpfen für eine Fortsetzung. FOTO: LEIPPERT

