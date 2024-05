Wechsel im Sprecherkreis der Münsinger Alb und Hospiz Stiftung

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN/GOMADINGEN. Mehr als zwanzig Jahre lang hat sich Birgit Gebhardt ehrenamtlich für die Samariterstiftung in Münsingen und Gomadingen engagiert – zuletzt als Vorsitzende des Sprecherkreises der Münsinger Alb und Hospiz Stiftung. Jetzt tritt sie kürzer: Beim jüngsten Stiftertreffen wurde Nicole Breitling zu ihrer Nachfolgerin gewählt. Sie vertritt in den kommenden drei Jahren den Sprecherkreis der Stiftung, die nicht nur das Alb-Hospiz, sondern auch die weiteren Einrichtungen des diakonischen Trägers in Münsingen und Gomadingen unterstützt: das Samariterstift Grafeneck, die Werkstatt an der Schanz, das Samariterstift Münsingen.

Birgit Gebhardt hat sich ehrenamtlich in ganz unterschiedlichen Bereichen eingebracht. Zehn Jahre lang organisierte sie die Bewirtung im Schlosscafé in Grafen-eck, das Menschen mit und ohne Behinderung offen und niederschwellig Begegnung ermöglicht.

Das Wohl der Menschen im Blick

In der von der Samariterstiftung initiierten Stiftung Zeit für Menschen und ihrer Münsinger Tochter war Birgit Gebhardt auf verschiedenen Ebenen aktiv, sowohl im Stiftungsrat als auch im Sprecherkreis, dessen Vorsitzende sie in den vergangenen drei Jahren war. »Birgit Gebhardt hat immer das Wohl der Menschen auf der Münsinger Alb im Blick gehabt«, würdigte Andreas Schlegel als Geschäftsführer der Stiftung Zeit für Menschen das langjährige Engagement.

Mit dem Neubau des Alb-Hospizes 2022 wuchsen der zur Münsinger Alb und Hospiz Stiftung umbenannten Tochter-Stiftung neue und noch größere Aufgaben zu. Weil Hospize von den Krankenkassen lediglich 95 Prozent der Kosten für die Versorgung der Hospizgäste erstattet bekommen, muss die Stiftung die fehlenden fünf Prozent über Spenden aufbringen – rund 70.000 Euro jährlich. »Dank vieler Spender ist es uns gelungen, diese Finanzlücke jedes Jahr auszugleichen«, informierte Birgit Gebhardt in ihrer Abschiedsbilanz: »Auch im Jahr 2024 sind wir schon wieder auf einem guten Weg.«

Nicole Breitling, seit drei Jahren Mitglied im Sprecherkreis, wurde jetzt zur Vorsitzenden gewählt. Der früheren Rektorin der Schillerschule, die heute beim Regierungspräsidium Tübingen tätig ist, liegt das Thema Inklusion besonders am Herzen. Die Stiftung wolle dazu beitragen, dass Menschen in jeder Lage am Leben möglichst gut teilhaben können, betonte Nicole Breitling.

Mitglieder des Sprecherkreises sind in den nächsten drei Jahren auch Jan-Dirk Naegelsbach, Frank Bob, Rebecca Hummel und Wolfgang Reiser als Nachfolger für den verstorbenen Sprecherkreis-Aktiven Helmut Kaden. Trochtelfingens früherer Bürgermeister Friedrich Bisinger, in den vergangenen drei Jahren ebenfalls Mitglied des Sprecherkreises, gab sein Amt aus persönlichen Gründen ab. (eg)