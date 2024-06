Die Stadt Münsingen beteiligt sich, unterstützt vom Kreis-Projekt HaLT, an der Aktionswoche Alkohol. Diese startet am 8. Juni.

Was riskanten Alkoholkonsum angeht, rangiert Deutschland europaweit immer noch weit oben auf der Liste. Foto: Stein/dpa Was riskanten Alkoholkonsum angeht, rangiert Deutschland europaweit immer noch weit oben auf der Liste. Foto: Stein/dpa

